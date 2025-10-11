В РФС верят в участие сборной в отборе на Евро-2028

Отборочный турнир состоится в 2027 году

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) верит в допуск национальной сборной к участию в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Конечно, вера в участие в отборе на Евро 2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду", - сказал Митрофанов.

Отборочный турнир состоится в 2027 году. Чемпионат Европы пройдет с 9 июня по 9 июля 2028 года в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.