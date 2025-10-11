Начало матча "Сокол" - "Уфа" могут отложить из-за позднего приезда гостей

Из-за закрытия аэропорта в Саратове уфимская команда приземлилась в Самаре

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Начало матча 14-го тура Лиги Пари (Первая лига) между саратовским "Соколом" и "Уфой" могут отложить из-за позднего приезда гостевой команды. Об этом сообщила пресс-служба "Уфы".

"Путь к игре с "Соколом" оказался непростым. Вчера команда отправилась на игру в Саратов с пересадкой в Москве. Из-за закрытия аэропорта рейс в Саратов был изменен, и мы приземлились ночью в Самаре", - говорится в сообщении.

Позднее в "Уфе" сообщили, что команда добралась до Саратова, а начало матча, возможно, будет отложено минимум на час. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице с 12 очками, "Сокол" идет 16-м, набрав 9 очков.