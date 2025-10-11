Кузнецов не рассматривал переход во "Флориду", несмотря на травму Баркова

Хоккеист отметил, что ментально уже был в "Металлурге", когда агент рассказал ему об интересе от клубов НХЛ

ТАСС, 11 октября. Обладатель Кубка Стэнли российский нападающий Евгений Кузнецов не рассматривал вариант с переходом в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида", даже несмотря на травму капитана команды Александра Баркова. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

27 сентября журналист Марко д'Амико сообщил, что Кузнецов ожидал предложений от "Флориды" и "Торонто". В тот день стало известно, что Барков получил травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки, он будет восстанавливаться до девяти месяцев. 1 октября о заключении контракта с Кузнецовым объявил магнитогорский "Металлург".

"Моя голова уже была здесь [в "Металлурге"], - ответил Кузнецов на вопрос о том, что "Флорида" могла попробовать подписать его после информации о травме Баркова. - Агент говорил, что есть интерес, но я сразу сказал: есть вариант в Континентальной хоккейной лиге. Ментально я уже был в "Металлурге", хочу кайфануть от хоккея. "Металлург" всегда славился простотой, семейной атмосферой, их хоккей - это то, что мне близко, в него я играл и раньше. Когда появился вариант, я не раздумывал".

Кузнецов поделился мнением о "Флориде", которая смогла дважды подряд выиграть Кубок Стэнли. "В глубине состава и сокращенном налоге, - ответил он на вопрос, в чем заключается секрет успеха команды. - У них меньше налог штата, поэтому могут платить игрокам меньше рынка, но они получат столько же, как в Канаде. Освободив $3-5 млн, можно собрать целое четвертое звено, которое делает результат, это привилегия. Посмотрите на "Вегас" - там тоже яблоку негде упасть. Будет интересно посмотреть на их соперничество с "Флоридой", у этих команд огромный бонус из-за налога штата".

"Нэшвилл" собрал команду, но не угадали с игроками, а "Флорида" шла постепенно, - высказался игрок на тему о разнице между "Флоридой" и "Нэшвиллом", который перед прошлым сезоном подписал несколько звездных игроков. - Строила-строила, раньше приезжали к ним: 22 тыс. дворец, придет 12 тыс., половина болеет за нас, а сейчас - не купить билет. Создать такую команду - годы кропотливой работы, правильные драфты, обмены, риски. Это невозможно сделать за несколько лет, такая работа занимает десятилетия", - заключил хоккеист.

Кузнецову 33 года, он был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ 2010 года под общим 26-м номером. За команду из столицы США игрок выступал с 2014 по 2024 год, вместе с ней он выиграл Кубок Стэнли (2018). В НХЛ Кузнецов также выступал за "Каролину". Последний сезон форвард провел в петербургском СКА.