Чесноков считает, что теннисистка Мирра Андреева находится на спаде

Спортсменка покинет топ-5 рейтинга по итогам турнира в Ухане

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Wang He/ Getty Images

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева неудачно проводит концовку сезона и находится на спаде. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

По итогам турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане Андреева покинет топ-5 мирового рейтинга.

"Андреева не очень удачно проводит последние турниры. На этой неделе она проиграла первый круг и в одиночке, и в паре. Сейчас она находится на спаде, но к концу сезона это вполне нормально. Ей еще играть Итоговый турнир, посмотрим, может быть, там она преобразится", - сказал Чесноков.

"В том, что она покинет топ-5 мирового рейтинга, нет ничего страшного. У нее есть все, чтобы вернуться туда и подняться еще выше. В 18 лет сам по себе факт нахождения на такой позиции - это колоссальное достижение, но Мирра явно ставит перед собой более амбициозные задачи", - добавил собеседник агентства.

На счету Андреевой три победы на турнирах WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.