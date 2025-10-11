Перейра сломал стопу в титульном бою UFC против Анкалаева

Бразилец победил россиянина нокаутом в первом раунде

Алекс Перейра © Sean M. Haffey/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 октября. /ТАСС/. Бразилец Алекс Перейра получил перелом стопы во время поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе против россиянина Магомеда Анкалаева. Комментарий спортсмена приводит портал MMA Fighting.

Бой прошел 5 октября и завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде.

"Я сделал рентген в Лас-Вегасе и здесь [в Рио-де-Жанейро], у меня перелом стопы, но я все еще не знаю, что будет дальше и сколько времени потребуется на восстановление", - сказал Перейра.

Перейре 38 лет, на его счету 13 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах. В марте он проиграл Анкалаеву в титульном поединке единогласным решением судей.