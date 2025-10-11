DM: Неймар может воссоединиться с Месси и Суаресом в "Интер Майами"

Переход может состояться после истечения контракта Неймара с бразильским "Сантосом" в конце года

Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси © Bevilacqua Giuliano/ ABACA via Reuters Connect

ЛОНДОН, 11 октября. /ТАСС/. Бразильский нападающий Неймар может перейти в клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации источника, руководство "Интер Майами" рассматривает возможность вновь объединить в одной команде Неймара, аргентинского нападающего Лионеля Месси и уругвайского форварда Луиса Суареса, которые вместе играли за испанскую "Барселону". Отмечается, что переход может состояться после истечения контракта Неймара с бразильским "Сантосом", однако пока переговоры не начались. При этом, согласно изданию, сторона бразильца настроена положительно, поскольку переход несет как ценность на поле, так и за его пределами.

Неймару 33 года, он выступает за "Сантос" с января, подписав контракт на полгода. Позднее футболист принял решение продлить соглашение до конца 2025 года. "Сантос" является первым клубом в карьере форварда, в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. С августа 2023 года Неймар играл за "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, который расторг с ним контракт в январе 2025-го.

Перед переходом в "Аль-Хиляль" Неймар выступал за французский ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил "Барселоне" рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Неймар играл вместе с Месси и Сауресом в "Барселоне" с 2014 по 2017 год. За это время, по данным портала Squawka, они на троих забили 364 мяча и отдали 173 голевые передачи в разных соревнованиях. В сезоне-2014/15 вместе "Барселона" завоевала требл - выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и кубок страны.

На счету Неймара 79 голов в составе сборной Бразилии, что является лучшим показателем в истории национальной команды.