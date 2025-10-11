В Финляндии арестовали футболиста после матча, в котором он забил семь голов

Бразилец Жонатан Геррейро подозревается в причастности к организации договорных матчей

Редакция сайта ТАСС

© Kalle Parkkinen/ Lehtikuva via AP

ТАСС, 11 октября. Бразильский футболист Жонатан Геррейро был арестован после матча чемпионата Финляндии, в котором он забил семь голов в составе "Финнкурда". Об этом сообщил портал Globo.

Причиной для ареста стали подозрения в причастности 34-летнего спортсмена к организации договорных матчей.

Сразу после финального свистка все выходы с поля были заблокированы, а около 20 сотрудников местной полиции вышли на поле. Игроков "Финнкурда" заставили сесть на скамейку запасных для проверки документов, в то время как футболистам соперникам разрешили уйти. В итоге Геррейро и два других бразильских спортсмена были задержаны, но последних отпустили после проверки их мобильных телефонов.

Встреча "Финнкурда" против клуба "Эспа/Ренат" завершилась со счетом 8:1 и стала заключительной в пятом дивизионе чемпионата Финляндии.