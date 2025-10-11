Реклама на ТАСС
Фигурное катание

Фигуристке Двоеглазовой не верится, что она вышла на взрослый уровень

Спортсменка довольна технической составляющей короткой программы

11:51

Алиса Двоеглазова



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова довольна выступлением на первом взрослом старте в карьере, но ей до сих пор не верится в переход в другую возрастную категорию. Об этом она рассказала журналистам после проката на турнире памяти Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Двоеглазова безошибочно исполнила короткую программу с двойным акселем, тройным филипом и каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, получив за прокат 73,01 балла.

"На данный момент довольна технической составляющей своей программы, тем, что увидела на табло. Сейчас есть какое-то ощущение, что вот - ты пришел, и ты здесь. Отчасти даже не верится, что я вот уже, наконец, во взрослых. Я решила себя попробовать здесь, - рассказала 16-летняя Двоеглазова. - Есть цель - защитить здесь звание мастера спорта, но это уже по возможности. Первоначально была цель заявиться, попробовать себя, посмотреть как судьи оценят". 

