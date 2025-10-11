Монегаск Вашро стал самым низкорейтинговым финалистом "Мастерса"

Он занимает 204-позицию в мировом рейтинге

Редакция сайта ТАСС

Валантен Вашро © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Представитель Монако Валантен Вашро стал самым низкорейтинговым финалистом в истории турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс".

В полуфинале Вашро, занимающий 204-е место в мировом рейтинге, обыграл рекордсмена по числу титулов на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серба Новака Джоковича. Прежним рекордсменом был румын Андрей Павел, который в статусе 191-й ракетки мира добрался до титульной встречи на "Мастерсе" в Париже в 2003 году. В финале он тогда проиграл британцу Тиму Хенману.

Самым низкорейтинговым победителем "Мастерса" в истории является хорват Борна Чорич. В 2022 году он, занимая 152-е место в рейтинге, завоевал титул на турнире в Цинциннати (США, штат Огайо), переиграв в финале грека Стефаноса Циципаса.

Вашро попал в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. В финале он сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и французом Артуром Риндеркнешом. По итогам турнира Вашро дебютирует в топ-60 мирового рейтинга, поднявшись минимум на 145 позиций.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составляет почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.