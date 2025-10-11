Фигуристка Садкова рассказала об отношении к фастфуду

Спортсменка в субботу выступила с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина

Редакция сайта ТАСС

Дарья Садкова © Вероника Советова/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова считает, что новый спонсор Федерации фигурного катания на коньках России - компания-изготовитель фастфуда - это "прикольно", но сама перекусывать им пока не планирует. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на турнире Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Садкова исполнила в короткой программе каскад из тройных лутца и тулупа, двойной аксель и тройной риттбергер, заработав за прокат 70,08 балла.

"Перекусить, конечно, хочется, но не думаю, что сегодня конкретно продуктами от этого спонсора. Не знаю даже, что вам на это сказать. Мне кажется, что это прикольно. Я думаю, что все спортсмены уже пошутили на тему того, что у нас теперь в "кисс энд край" должны стоять крылышки или баскеты", - рассказала Садкова.