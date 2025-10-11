"Трактор" обыграл "Локомотив" впервые за 8 домашних матчей в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Трактора" Бенуа Гру (сверху) © Донат Сорокин/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Челябинске

Заброшенными шайбами в составе "Трактора" отметились Джошуа Ливо (7-я минута), Андрей Светлаков (10), Семен Дер-Аргучинцев (17). У "Локомотива" отличился Александр Полунин (37). После первого периода вратарь "Локомотива" Даниил Исаев был заменен на Алексея Мельничука.

В начале сентября "Локомотив" со счетом 2:1 по буллитам обыграл "Трактор" в матче за Кубок открытия. Ранее челябинская команда проиграла 7 последних домашних игр с "Локомотивом".

"Трактор" и "Локомотив" стали финалистами Кубка Гагарина 2025 года. В решающей серии ярославская команда одержала победу со счетом 4-1 и впервые завоевала трофей.

"Трактор" занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе клуба 18 очков после 15 игр. "Локомотив" возглавляет турнирную таблицу на Западе, набрав 20 очков после 14 матчей.

Следующий матч 13 октября "Локомотив" проведет с череповецкой "Северсталью". "Трактор" примет омский "Авангард" 14 октября.