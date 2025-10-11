Садкова рассказала, что пока не может полностью отпускать эмоции в прокатах

Фигуристка отметила, что пока не может расслабиться до конца и получать удовольствие от полного проката

Дарья Садкова © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова считает, что ей предстоит еще много работы над эмоциями во время прокатов, чтобы начать получать удовольствие от катания. Об этом она рассказала после выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За прокат спортсменка получила 70,08 балла.

"Так же, как и в прошлый раз, на прошлом выступлении в Питере, в момент, когда я заезжала на каскад, который стоит у меня первым прыжком, я немного волновалась. И, когда я его сделала, появилось больше уверенности. Но я понимала, что не могу еще полностью отпускать себя, не могу расслабиться до конца и получать удовольствие от полного проката - не только от дорожки, но и еще от первой половины программы. Я думаю, что над этим нужно работать. Чтобы эмоции у меня появлялись не только тогда, когда заканчивается программа, но и в течение всего проката", - считает Садкова.