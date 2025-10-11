Даниил Медведев не сумел выйти в финал "Мастерса" в Шанхае

Россиянин проиграл в полуфинале французу Артуру Риндеркнешу

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев уступил французу Артуру Риндеркнешу в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу Риндеркнеша, выступающего без номера посева. Медведев был посеян под 16-м номером. В финале француз сыграет против представителя Монако Валентина Вашро, занимающего 204-ю позицию в мировом рейтинге, который ранее в полуфинале одолел серба Новака Джоковича.

Риндеркнешу 30 лет, он располагается на 54-й строчке рейтинга ATP. На счету француза нет побед на турнирах под эгидой соревнований. На турнирах Большого шлема он не проходил далее третьего круга.

Для Медведева прошедший полуфинал стал вторым подряд и пятым в сезоне. В сентябре он дошел до этой стадии на турнире в Пекине, но не сумел завершить матч против американца Лёнера Тьена из-за судорог. В 2025 году россиянин добирался до 1/2 финала на турнирах во французском Марселе и германском Галле, а также на "Мастерсе" в американском Индиан-Уэллсе. Единственную титульную встречу в сезоне, которая пришлась на турнир в Германии, он проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в мировом рейтинге. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году. Последний титул Медведев завоевал в мае 2023 года, победив на турнире в Риме.

Соревнование в Шанхае относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Его призовой фонд составляет почти $9,2 млн. Турнир проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. Его действующим победителем является итальянец Янник Синнер.