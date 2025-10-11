Соболенко впервые не сумела выйти в финал турнира в Ухане

Белорусская теннисистка, становившаяся победительницей соревнования в 2018, 2019 и 2024 годах, прервала свою победную серию здесь из 20 матчей

Арина Соболенко © Wang He/ Getty Images

ШАНХАЙ, 11 октября. /ТАСС/. Лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Арина Соболенко из Белоруссии не смогла выйти в финал турнира в китайском Ухане, проиграв американке Джессике Пегуле.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Пегулы. В финале она сыграет со своей соотечественницей Коко Гауфф.

Для Соболенко это первое поражение на турнире в Ухане, она прервала победную серю из 20 матчей. Белорусская теннисистка становилась победительницей соревнования в 2018, 2019 и 2024 годах. Турнир проводится с 2014 года, но на время пандемии коронавируса (2020-2023) его проведение было приостановлено.

Соболенко 27 лет, она возглавляет рейтинг WTA с октября 2024 года. На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза раза: дважды на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и на Открытом чемпионате США (2024, 2025).

Пегуле 31 год, она является шестой ракеткой мира. Американка завоевала 9 титулов WTA в одиночном разряде. В 2024 году теннисистка дошла до финала Открытого чемпионата США, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Соревнование в Китае проходит на покрытии "хард" и завершится 12 октября. В прошлогоднем финале Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь.