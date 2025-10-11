Фигуристка Садкова рассказала об эмпатичности тренера Похилюка

Фигуристка группы Этери Тутберидзе приехала в сопровождении Похилюка на мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Георгий Похилюк настолько эмпатичен, что переживает за фигуристов команды сильнее, чем они сами. Таким наблюдением с журналистами поделилась фигуристка Дарья Садкова, которая приехала в сопровождении Похилюка на мемориал Панина-Коломенкина в Санкт-Петербург.

Георгий Похилюк присоединился к команде Тутберидзе два года назад.

"Работаем мы с Георгием Владимировичем не так часто. Я помню, год назад он был со мной на чемпионате Москвы, где меня поддерживал. На этот турнир со мной ездил года три назад. Мне всегда кажется, что Георгий Владимирович переживает за нас больше, чем мы сами. Но тем не менее с ним удается сохранить позитив и хороший настрой", - рассказала Садкова.

Юбилейный, 50-й турнир памяти первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина проходит в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге с 9 по 12 октября.