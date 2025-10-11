1,8 млрд рублей направят на создание "умных" спортплощадок в Поволжье

В 2025-2028 годах в регионах округа планируется строительство 14 объектов спорта, на что из федерального бюджета намерены направить 6,3 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 11 октября. /ТАСС/. Более 100 "умных" спортивных площадок планируется создать в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в 2026-2028 годах. На эти цели намерены направить 1,8 млрд рублей, сообщил в Чебоксарах директор департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта РФ Роман Мирошин на выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

"В 2026-2028 годах в субъектах, входящих в Приволжский федеральный округ, запланировано создание 104 "умных" спортивных площадок на сумму 1,8 млрд рублей, 302 площадок ГТО на сумму 700 млн рублей, 17 модульных спортивных сооружений на сумму 3,1 млрд рублей", - отметил Мирошин.

По его словам, в 2025 году в Поволжье предусмотрено создание 19 "умных" спортивных площадок. Было отмечено, что в 2025-2028 годах в регионах округа планируется строительство 14 объектов спорта, на что из федерального бюджета намерены направить 6,3 млрд рублей.

Мирошин сообщил, что в Поволжье ряд показателей госпрограммы по развитию физкультуры и спорта превышает общероссийские значения. В частности, в ПФО систематически занимается физкультурой и спортом 61% жителей, уровень обеспеченности спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности) достиг 68,3%, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культуры и спортом составляет 60,55%.