"Факел" вышел в лидеры таблицы Первой лиги

Воронежцы обыграли на выезде "Шинник"

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Воронежский "Факел" обыграл ярославский "Шинник" со счетом 1:0 в матче 14-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Ярославле.

В составе "Факела" отличился Николай Гиоргобиани (58-я минута).

"Факел" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей. Команда возглавила турнирную таблицу Первой лиги, набрав 30 очков. Ранее первое место занимал костромской "Спартак", который сыграл вничью в матче с "Камазом" из Набережных Челнов (1:1). "Шинник" располагается на 10-й строчке. В активе клуба 17 очков.

В следующем матче "Факел" примет волгоградский "Ротор". "Шинник" на выезде сыграет с московским "Торпедо". Встречи пройдут 20 октября.