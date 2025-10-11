Реклама на ТАСС
Муравьева отметила, что Туктамышева очень помогает ей на тренировках

Фигуристка рассказала, что Туктамышева часто приходит на тренировки группы Алексея Мишина и оказывает помощь с программами
16:01

Софья Муравьева

© Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева часто приходит на тренировки группы Алексея Мишина и помогает фигуристке Софье Муравьевой с программами. Об этом Муравьева рассказала журналистам на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

"Я очень рада, что у меня получается работать с Лизой. Я как-то не думала и не знала, что она станет тренером, но уже могу сказать через продолжительное время, которое мы с ней работаем, что она очень классный тренер, она заряжает своим спокойствием. У нее очень много именно спортивного опыта. Она очень помогает, часто приходит на наши тренировки. Мы с ней работаем. По программам она помогает и по эмоциям в программах. Над акселем тоже мы с ней работаем. Я очень довольна", - сказала Муравьева.

Юбилейный, 50-й турнир памяти первого российского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина проходит в Академии фигурного катания в Санкт-Петербурге с 9 по 12 октября. 

