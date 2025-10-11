Фигуристы Артемьева и Брюханов счастливы оказаться на турнире после перерыва

Пара пропустила сезон из-за проблем со здоровьем у партнерши

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов © Сергей Бобылев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов счастливы после перерыва вновь вернуться на лед и слышать поддержку зрителей. Об этом они рассказали журналистам после выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Фигуристы, представляющие пермскую школу, пропустили сезон из-за проблем со здоровьем у партнерши. Перед прокатом болельщики прокричали спортсменам: "С возвращением".

"Я счастлива находиться здесь, показывать программу, слышать поддержку зрителей. Немножко ножки дрожали, может, это и не было заметно, но волнение было. Но по голове все хорошо, никаких негативных мыслей. Полноценные тренировки мы начали в паре в конце июня. Форма, конечно, не максимальная, будем накатывать ее к чемпионату России", - сказала Артемьева.

Брюханов отметил, что фигуристы в период вынужденного перерыва как могли поддерживали друг друга. "Я старался поднимать ей настроение. Был промежуток, достаточно длительный, когда мы вообще в паре не катались. Я у себя в Санкт-Петербурге катался, она в Казани. Нам сейчас важно собрать все в одно целое, чтобы вернуть целостную картину программам. Мы катали нашу позапрошлогоднюю программу - хотели и себя, и зрителей порадовать", - рассказал он.