Холанд дважды не забил пенальти в матче отбора на чемпионат мира

Сборная Норвегии лидирует в отборочной группе I

Редакция сайта ТАСС

Вратарь сборной Израиля Даниэль Перец, нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд и защитник сборной Израиля Эли Даса © Fredrik Varfjell/ NTB via REUTERS

ТАСС, 11 октября. Нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд дважды подряд не забил пенальти в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года с командой Израиля. Встреча проходит в Норвегии.

На пятой минуте удар Холанда отразил голкипер Даниэль Перец. Однако после вмешательства видеоассистентов было зафиксировано нарушение правил со стороны вратаря, и 11-метровый был перебит, но Перец отразил и второй удар норвежского форварда.

После пяти матчей сборная Норвегии набрала 15 очков и лидирует в группе I. Команда Израиля располагается третьей строчке с девятью очками в пяти играх.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.