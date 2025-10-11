112 конькобежцев выступили на Спартакиаде Профсоюзного спортивного клуба

Победу в общекомандном зачете одержали представители Банка России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. В соревнованиях по конькобежному спорту на III Открытой спартакиаде Профсоюзного спортивного клуба приняли участие 112 спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Профсоюзного спортивного клуба.

Соревнования прошли в Москве.

В соревнованиях среди женщин на дистанции 100 метров первое место заняла Анастасия Поплавская (Банк России), второй стала Анастасия Краснюк (ФНС России), третьей - Екатерина Балабина ("Росатом Энергосбыт"). Среди мужчин в аналогичной дисциплине первое место занял Ростислав Ульянкин (ФНС России), в тройку также вошли Артем Шилов (Федеральное агентство морского и речного транспорта) и Иван Каптюхин (Банк России).

На дистанции 300 метров у женщин победу одержала Поплавская, второе место заняла Краснюк, третье - Анна Илюхина (Банк России). У мужчин победителем стал Ярослав Москвичев (ФНС России), второе место занял Ульянкин, третье - Петр Перегудов (Банк России).

В общекомандном зачете победу одержал Банк России, второе место заняли спортсмены из Госдумы, третье - представители Росморречфлота. Победители и призеры командного первенства награждены кубками, медалями и дипломами.