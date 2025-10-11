Фигурист Угожаев выступит на этапах Гран-при в Магнитогорске и Красноярске

Серия Гран-при России стартует с 24 по 27 октября в Магнитогорске, второй этап пройдет с 31 октября по 3 ноября в Красноярске

Николай Угожаев © Донат Сорокин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Фигурист Николай Угожаев выступит на двух первых этапах российской серии Гран-при - в Магнитогорске и Красноярске. Об этом он сообщил журналистам после выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Угожаев идет третьим после короткой программы, лидирует Андрей Мозалев, второе место занимает Владислав Дикиджи.

"Первый старт сезона, чуть волнительно, были недочеты, но в целом доволен. Сейчас главное - чисто катать, буду в тройке - уже хорошо. Надо хорошо начать сезон и еще лучше закончить. Произвольная останется такой же, как на контрольных прокатах - ничего менять не буду, - рассказал Угожаев. - Готовлюсь к выступлениям на двух первых этапах Гран-при".

