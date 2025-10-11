Российский хоккеист Дадонов сломал руку в матче НХЛ

Нападающий "Нью-Джерси" получил травму в стартовом матче сезона с "Каролиной"

Нападающий "Нью-Джерси" Евгений Дадонов © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Российскому нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Евгению Дадонову диагностировали перелом руки. Об этом сообщила журналистка сайта НХЛ Аманда Стейн на своей странице в соцсети X.

Хоккеист получил травму в первом матче "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 с "Каролиной". Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Каролины".

Дадонову 36 лет, он играет за "Нью-Джерси" с этого сезона. Ранее с 2022 по 2025 год он играл за "Даллас", также в НХЛ он выступал за "Флориду", "Оттаву" и "Монреаль". Всего в НХЛ форвард провел 618 игр, набрав 361 (163 голов + 198 результативных передач) очко.

Дадонов является чемпионом мира в составе сборной России.