В Госдуме изучат вопрос об упрощении признания национальных видов спорта

Заседание комитета Госдумы по физической культуре и спорту прошло в Чувашии, где с 6 по 12 октября проходят Всемирные игры национальных видов единоборств

ЧЕБОКСАРЫ, 11 октября. /ТАСС/. Федеральную процедуру признания национальных видов спорта в России нужно упростить, так как действующие требования не учитывают их специфику и препятствуют включению во всероссийский реестр. Об этом сообщил президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин на выездном заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Заседание состоялось в Чувашии, где с 6 по 12 октября проходят Всемирные игры национальных видов единоборств с участием 6 тыс. человек из 39 стран. Парламентарии обсудили вопросы продвижения и законодательного обеспечения развития национальных видов спорта в России.

"Анализ действующего порядка признания национальных видов спорта выявил определенные барьеры, которые препятствуют росту их числа во всероссийском реестре [видов спорта]: требования ориентируются на общие виды спорта и не учитывают специфику национальных видов спорта, которые исторически сложились и развиваются на региональном уровне. В этой связи необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты, что позволит упростить процедуру признания национальных видов спорта и приведет к их увеличению [во всероссийском реестре видов спорта]", - считает Гришин.

Он пояснил, что в настоящее время в России во всероссийский реестр включено восемь национальных видов спорта. "К сожалению, этот показатель остается неизменным на протяжении 10 лет. За 10 лет ни один национальный вид спорта не признан на общероссийском уровне, хотя в нашей стране проживают [представители] около 200 национальностей. На самом деле у нас национальных видов спорта больше, чем во всероссийском реестре", - отметил Гришин.

С аналогичным предложением обратился глава Чувашии Олег Николаев, высказав мнение, что "тема законодательного регулирования имеет очень важное значение" для развития национальных видов спорта. Он отметил, что в республике на государственном уровне развивают национальный вид единоборств керешу, в том числе разработана соответствующая нормативно-правовая база. В прошлом году в Чувашии впервые начали проводиться официальные соревнования по керешу с присвоением спортивных разрядов. Однако для аккредитации в качестве общероссийской федерации требуется ее присутствие не менее чем в пяти регионах, что "достаточно сложно организовать".

"Можно было бы, на наш взгляд, [процедуру] упростить: обязательное присутствие федерации в пяти регионах заменить на проведение не менее чем в пяти субъектах официальных соревнований по данному виду единоборств. Это позволит федерации быть полностью аккредитованной министерством спорта и совместно с другими видами единоборств, объединяясь, получать государственную поддержку, привлекать большее количество людей к этим видам единоборств", - полагает Николаев.

Другие инициативы

Гришин со ссылкой на данные федерального статистического наблюдения сообщил, что в России национальные виды спорта выбрали для занятий около 53 тыс. человек, что не превышает 1% от общего числа занимающихся всеми видами спорта. "В последнее время интерес к национальным видам спорта активно [растет], и очень приятно, что молодежь интересуется. Но есть проблемы по финансированию, [сказывается] слабая материально-техническая база, недостаток профессиональных тренеров", - отметил эксперт.

Он считает, что для поддержки и развития национальных видов спорта в России необходимо сформировать "широкую межведомственную" рабочую группу, создать единый федеральный центр развития национальных видов спорта, разработать комплексную государственную программу. В качестве примера он привел Казахстан, где в 2025 году национальные виды спорта официально признаны приоритетными наряду с олимпийскими и паралимпийскими дисциплинами. "Считается, что такое решение позволит активнее продвигать свои традиции на международной арене и формировать собственную школу в каждом из национальных направлений", - пояснил Гришин.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин отметил, что данные "предложения заслуживают внимания". "Обсудим. Все равно национальные виды спорта будут развиваться", - уверен глава комитета.

Отвечая на вопросы журналистов о законодательном закреплении национальных видов спорта, Матыцин сообщил, что в рамках комитета действует рабочая группа по изучению данных видов спорта. "Если потребуется более прочное закрепление в федеральном законодательстве либо в разработке нормативно-правовой базы, конечно, мы это сделаем", - сообщил парламентарий.