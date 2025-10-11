Серб Митрович догнал тренера "Спартака" Станковича по матчам за сборную

В игре против албанцев Митрович вышел на поле в составе национальной команды в 103-й раз

Александар Митрович (справа) © Srdjan Stevanovic/ Getty Images

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Сербский футболист Александар Митрович сравнялся по числу матчей за сборную с главным тренером московского "Спартака" Деяном Станковичем. В домашней игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Албании нападающий вышел на поле в составе национальной команды в 103-й раз.

Станкович провел 103 матча за национальную команду: 21 - за сборную Сербии и Черногории, 40 - за команду Югославии и 42 - за сборную Сербии.

Рекордсменом по количеству матчей за сборную Сербии является Душан Тадич - 111 матчей. Второе место занимает Бранислав Иванович, который играл за московский "Локомотив", петербургский "Зенит" и лондонский "Челси", - 105 матчей. Митрович и Станкович делят третье и четвертое места.