Серб Митрович догнал тренера "Спартака" Станковича по матчам за сборную
18:56
БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Сербский футболист Александар Митрович сравнялся по числу матчей за сборную с главным тренером московского "Спартака" Деяном Станковичем. В домашней игре отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Албании нападающий вышел на поле в составе национальной команды в 103-й раз.
Станкович провел 103 матча за национальную команду: 21 - за сборную Сербии и Черногории, 40 - за команду Югославии и 42 - за сборную Сербии.
Рекордсменом по количеству матчей за сборную Сербии является Душан Тадич - 111 матчей. Второе место занимает Бранислав Иванович, который играл за московский "Локомотив", петербургский "Зенит" и лондонский "Челси", - 105 матчей. Митрович и Станкович делят третье и четвертое места.