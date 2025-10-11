Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку

Причиной посадки стала трещина в лобовом стекле

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной Нигерии © Charlé Lombard/ Gallo Images/ Getty Images

ТАСС, 11 октября. Самолет сборной Нигерии по футболу совершил аварийную посадку в Анголе из-за трещины в лобовом стекле. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Оджора Бабатунде.

Аварийная посадка произошла спустя 25 минут после взлета.

Сборная Нигерии 14 октября на выезде должна сыграть с командой Бенина в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Мировое первенство пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 сборных.