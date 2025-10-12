Нападающий "Нью-Джерси" Грицюк набрал первые очки в НХЛ

Форвард сделал две голевые передачи в матче с "Тампой"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © Jared C. Tilton/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк впервые отметился результативными действиями в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Грицюк сделал две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата против "Тампы" (5:3). Россиянин провел вторую встречу в НХЛ после подписания однолетнего контракта с "Нью-Джерси" в мае 2025 года.

Ворота "Тампы" защищал Андрей Василевский, отразивший 24 броска из 29. Его партнер по команде и лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата Никита Кучеров остался без результативных действий.

Для "Тампы" это второе поражение на старте сезона, прежде команда проиграла "Оттаве" (4:5). "Нью-Джерси" одержал первую победу в регулярном чемпионате, проиграв до этого "Каролине" (3:6). Следующий матч "Тампа" проведет 13 октября в гостях против "Бостона", "Нью-Джерси" днем позднее встретится на выезде с "Коламбусом".

Другие матчи дня

"Каролина" на своем льду обыграла "Филадельфию" (4:3 ОТ). Результативными пасами отметились защитник Александр Никишин ("Каролина") и нападающий Никита Гребенкин ("Филадельфия"), для которого это первое очко в НХЛ. В прошлом сезоне он провел семь матчей за "Торонто", в марте стало известно об обмене игрока в "Филадельфию". Прошедшая игра стала для него дебютной в новом клубе.

"Флорида" выиграла третий матч подряд со старта сезона, одолев дома "Оттаву" (6:2). Вратарь домашней команды Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях разгромил "Питтсбург" (6:1), нанеся сопернику первое поражение в регулярном чемпионате. Форвард гостей Артемий Панарин сделал результативную передачу, его одноклубник Игорь Шестеркин отразил 18 бросков из 19.

"Даллас" в гостях обыграл "Колорадо" (5:4 Б), в составе хозяев голевой передачей отметился защитник Илья Любушкин, "Монреаль" в чужих стенах победил "Чикаго" (3:2), "Бостон" дома оказался сильнее "Баффало" (3:1), "Нэшвилл" на своем льду уступил "Юте" (2:3 ОТ), "Детройт" дома обыграл "Торонто" (6:3).