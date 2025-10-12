Дубль Месси помог "Интер Майами" обыграть в MLS "Атланту" без Миранчука

Встреча завершилась со счетом 4:0

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси © Fernandez/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. "Атланта" с разгромным счетом 0:4 уступила "Интер Майами" в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Голы забили Лионель Месси (39-я и 87-я минуты), Жорди Альба (52) и Луис Суарес (61). Во встрече не принимал участия российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук, который находится в расположении сборной России на время товарищеских матчей.

Благодаря дублю Месси единолично возглавил бомбардирскую гонку турнира с 26 забитыми мячами, оторвавшись от габонского полузащитника "Лос-Анджелеса" Дениса Буанги, на счету которого 24 гола. Также аргентинец записал на свой счет результативный пас, доведя их количество в регулярном чемпионате до 19. Больше него за один сезон MLS совершали голевых передач только колумбиец Карлос Вальдеррама (26, 2000), американец Саша Клештан (20, 2016) и аргентинец Максимилиано Моралес (20, 2019).

"Интер Майами" занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка. "Атланта" располагается на предпоследней, 14-й позиции с 27 очками. До конца регулярного чемпионата команды проведут по одной игре - в ночь на 19 октября по московскому времени "Интер Майами" сыграет в гостях против "Нэшвилла", "Атланта" примет "Ди Си Юнайтед".