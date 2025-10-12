Чарльз Оливейра вышел на второе место по числу побед в UFC

На счету бразильца 24 победы

Редакция сайта ТАСС

Чарльз Оливейра и Матеуш Гамрот © ZUMA Press Wire via Reuters Connect

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 октября. /ТАСС/. Бразилец Чарльз Оливейра вышел на второе место по количеству выигранных боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Оливейра на турнире в Бразилии победил поляка Матеуша Гамрота. Поединок завершился победой бразильца удушающим приемом во втором раунде.

Теперь на счету Оливейры 24 победы в UFC. Он обошел по этому показателю американцев Макса Холлоуэя и Дональда Серроне, а также белоруса Андрея Орловского, у которых по 23 выигранных поединка. Рекордсменом является американец Джим Миллер (27), Оливейра теперь делит второе место с Нилом Магни, который также представляет США.

Для Оливейры прошедший бой стал 36-м в UFC. Бразилец делит пятое место с соотечественником Рафаэлем дос Аньосом и Магни. Впереди только Миллер (46), Орловский (42), Серроне (38) и американец Клэйтон Гвида (37).

Оливейре 35 лет, в общей сложности он выиграл 36 поединков в смешанных единоборствах и потерпел 11 поражений. В 2021 году бразилец завоевал титул UFC в легком весе и провел две успешные защиты, но затем проиграл россиянину Исламу Махачеву. В июне 2025 года Оливейра уступил представителю Испании Илие Топурии в титульном поединке этой же весовой категории.