"Коламбус" победил "Миннесоту". Марченко забил 3 гола, Капризов - 2

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу "Коламбуса"

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © David Berding/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. "Коламбус" обыграл "Миннесоту" со счетом 7:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Майлз Вуд (3-я минута), Кирилл Марченко (21, 39, 44), Зак Веренски (42), Адам Фантилли (51) и Бун Дженнер (59). В составе проигравших отличились Мэтт Болди (27), Кирилл Капризов (29, 56), Зив Буйум (50). Капризов забросил первые шайбы в нынешнем сезоне. В прошедшей игре форвард также выступил в качестве ассистента в эпизоде с первым взятием ворот.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков сделал две результативные передачи, его партнер по команде Иван Проворов, играющий на позиции защитника, записал на свой счет один голевой пас. Одной результативной передачей также отметился форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко, для которого это первое набранное очко в новом клубе. В июне двукратного обладателя Кубка Стэнли обменяли из "Детройта".

Марченко оформил второй хет-трик в сезоне среди российских игроков. Прежде трижды за матч удалось забить нападающему "Вегаса" Павлу Дорофееву, который сделал это по ходу второго периода в игре с "Лос-Анджелесом" (5:6 Б). Марченко был признан первой звездой игры с "Миннесотой".

"Коламбус" одержал первую победу в сезоне, ранее команда проиграла на выезде "Нэшвиллу" (1:2). "Миннесота" в стартовой игре регулярного чемпионата победила в гостях "Сент-Луис" (5:0). Следующие встречи клубы проведут в ночь на 14 октября по московскому времени - "Миннесота" примет "Лос-Анджелес", "Коламбус" - "Нью-Джерси".