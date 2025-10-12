Вратарь "Сан-Хосе" Аскаров пропустил семь шайб в первом матче в сезоне НХЛ

Его команда уступила в овертайме "Анахайму" со счетом 6:7

Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров и защитник "Анахайма" Джексон Лакомб © AP Photo/ Godofredo A. Vásquez

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров пропустил семь шайб в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма".

Аскаров отразил 36 бросков из 43. Для россиянина это была первая игра в сезоне НХЛ. В стартовой игре регулярного чемпионата против "Вегаса" (3:4 ОТ) ворота "Сан-Хосе" защищал американец Алекс Неделькович.

"Анахайм" выиграл встречу со счетом 7:6 в овертайме. Команде удалось перевести игру в дополнительное время благодаря голу на последней минуте третьего периода. В составе "Сан-Хосе" две результативные передачи сделал защитник Дмитрий Орлов.

Для "Анахайма" это первая победа в регулярном чемпионате. Следующий матч команда проведет в ночь на 15 октября по московскому времени дома против "Питтсбурга". "Сан-Хосе" в этот же день примет "Каролину".