Дорофеев забросил шайбу в третьем матче подряд со старта сезона НХЛ

Нападающий "Вегаса" с пятью шайбами возглавляет список лучших снайперов текущего сезона

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев © AP Photo/ Lindsey Wasson

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в третьем матче подряд со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воскресенье Дорофеев отличился в гостевой игре регулярного чемпионата против "Сиэтла", сравняв счет в третьем периоде. Встреча завершилась поражением "Вегаса" в овертайме со счетом 1:2.

До этого Дорофеев трижды поразил ворота "Лос-Анджелеса" (5:6 Б) и забил гол в матче с "Сан-Хосе" (4:3 ОТ). Россиянин является единоличным лидером снайперской гонки.

"Сиэтл" выиграл второй матч с начала сезона, в стартовой игре команда дома победила "Анахайм" (3:1). Следующую игру клуб проведет в ночь на 15 октября по московскому времени на выезде против "Монреаля". "Вегас" в этот же день сыграет в гостях с "Калгари".

В другом матче игрового дня "Эдмонтон" на своем льду одолел "Ванкувер" (3:1). Результативный пас на счету нападающего домашней команды Василия Подколзина.