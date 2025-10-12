Гимнаст Маринов обозначил задачу на чемпионат мира

Спортсмен намерен побороться за медаль в упражнениях на брусьях

Даниел Маринов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Абсолютный чемпион России по спортивной гимнастике 2025 года Даниел Маринов, вернувшийся на помост после операции, намерен побороться за медаль мирового первенства в упражнениях на брусьях. Об этом гимнаст сообщил ТАСС.

Лидер национальной команды Маринов год назад перенес сложную операцию на травмированных плечах, после которой очень долго восстанавливался. Чемпионат России в Сириусе стал для гимнаста первым стартом после более чем годичного перерыва. Мировое первенство в Индонезии станет для Маринова первым международным стартом в карьере.

"То, что чемпионат мира станет первым международным стартом в моей карьере, конечно, вызывает какой-то определенный взрыв в голове, - рассказал Маринов. - Но немного снимает ответственности тот факт, что ближайший чемпионат мира не будет командным, а личным. Считается, что такой чемпионат мира не совсем полноценный, скажем так. Я надеюсь, что все это поможет мне без ошибок выполнять программы. Потому что я вообще не знаю, как себя буду чувствовать на международной арене, так как не выступал никогда там, но надеюсь, что все гладко пройдет".

"Конечно, я поеду на чемпионат мира не только для того, чтобы принять в нем участие. Но если смотреть объективно, то если я доработаю свою программу на брусьях и добавлю еще сложности, то можно будет бороться за медали на брусьях. В остальных видах мне будет проблематично пока конкурировать. Хотя может случиться какое-то чудо, и в вольных упражнениях с опорным прыжком я тоже смог бы конкурировать. В многоборье, я конечно, пока не могу показывать результат мирового уровня", - заключил гимнаст.

Как ранее сообщал ТАСС, на чемпионат мира, который пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября, заявлены Маринов, Александр Карцев, Мухаммаджон Якубов, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова и Лейла Васильева. Россияне и белорусы будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования тогда проходили в японском Китакюсю.