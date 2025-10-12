Форварда "Коламбуса" Марченко признали первой звездой дня в НХЛ

Нападающий оформил хет-трик в матче с "Миннесотой"

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко © AP Photo/ Adam Bettcher

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Марченко оформил хет-трик в гостевой игре регулярного чемпионата против "Миннесоты" (7:4). Второй гол в исполнении россиянина стал победным.

Второй звездой стал белорусский нападающий "Вашингтона" Алексей Протас, отметившийся двумя голами и одной результативной передачей в гостевом матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:2).

Третьей звездой признали шведского форварда Лео Карлссона из "Анахайма", который забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в выездной встрече с "Сан-Хосе" (7:6 ОТ).