Тренер Ташуев рассказал о вариантах продолжения карьеры

Специалист ведет переговоры с клубами РПЛ и одной сборной

Сергей Ташуев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Тренер Сергей Ташуев разговаривает с клубами Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и одной сборной по поводу работы. Об этом он рассказал ТАСС.

Последним клубом 66-летнего Ташуева был грозненский "Ахмат", который он покинул в мае.

"Я сейчас готов работать тренером. Намерений хватает, - сказал Ташуев. - Посмотрим, как будет, ждем, разговоры есть. С клубами РПЛ, стран Ближнего зарубежья, также с одной сборной. Я готов начать работу в этом году".