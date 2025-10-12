Фетисов: подготовка на родине помогла россиянам успешно стартовать в НХЛ

Хет-триками на старте чемпионата отметились Павел Дорофеев и Кирилл Марченко

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты! Кирилл Капризов © AP Photo/ Adam Bettcher

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Подготовка в России могла помочь отечественным игрокам успешно стартовать в новом сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

На первой неделе регулярного чемпионата НХЛ хет-триками отметились Павел Дорофеев из "Вегаса" и Кирилл Марченко из "Коламбуса". 24-летний Дорофеев возглавляет таблицу снайперов регулярного чемпионата с пятью голами. Кирилл Капризов из "Миннесоты" с шестью очками делит второе место в списке лучших бомбардиров.

"Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами, подготовились, молодцы. Что касается Дорофеева, теперь будем смотреть за ним", - сказал Фетисов.