Фетисов призвал не волноваться за незабившего на старте сезона НХЛ Овечкина

На счету форварда одна голевая передача в двух играх нового сезона

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин еще забьет свои голы в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В двух стартовых матчах сезона Овечкин отметился одной голевой передачей.

"Все нормально у него, что его дергать. Забьет он свои голы, будет, что комментировать", - сказал Фетисов.

40-летнему Овечкину остается три гола, чтобы достичь отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.