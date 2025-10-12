Монегаск Вашро стал самым низкорейтинговым победителем "Мастерса"

Теннисист выиграл турнир в Шанхае в статусе 204-й ракетки мира

Валантен Вашро © AP Photo/ Andy Wong

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Представитель Монако Валантен Вашро стал самым низкорейтинговым победителем турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс".

В воскресенье Вашро, занимающий на данный момент 204-е место в мировом рейтинге, победил в финале турнира в Шанхае француза Артура Риндеркнеша. Прежним рекордсменом по этому показателю был Борна Чорич. В 2022 году хорват, занимая 152-е место в рейтинге, завоевал титул на турнире в Цинциннати (США, штат Огайо), победив в финале грека Стефаноса Циципаса.

Вашро попал в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. Для 26-летнего представителя Монако это первый титул ATP и первый финал "Мастерса". Благодаря этому Вашро, ранее никогда не находившийся в сотне лидеров мирового рейтинга, по итогам турнира в Шанхае поднимется на 164 позиции и станет 40-й ракеткой мира.

Соревнования категории "Мастерс" проводятся с 1990 года, престижнее их только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.