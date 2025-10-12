Призовые Вашро в Шанхае почти в два раза превышают его карьерный заработок

Монегаск за победу на турнире получит $1,1 млн

Редакция сайта ТАСС

Валантен Вашро © Lintao Zhang/ Getty Images

ШАНХАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Представитель Монако Валантен Вашро благодаря победе на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае заработал практически в два раза больше призовых, чем за всю карьеру.

Согласно сайту организации, 26-летний спортсмен до начала турнира в Китае заработал $594 тыс. призовых. За победу на соревновании в Шанхае монегаск получит $1,1 млн.

Вашро, являющийся 204-й ракеткой мира, стал самым низкорейтинговым победителем "Мастерса". Благодаря титулу он займет 40-ю позицию в мировом рейтинге.

Соревнования категории "Мастерс" проводятся с 1990 года, престижнее их только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.