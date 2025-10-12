Казанский клуб "Стрела - Ак Барс" впервые стал чемпионом России по регби

В финале казанцы обыграли московское "Динамо" с разницей в 2 очка

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Казанский клуб "Стрела - Ак Барс" со счетом 32:30 обыграл московское "Динамо" в финале чемпионата России по регби. Встреча прошла в Казани.

"Стрела - Ак Барс" впервые стала чемпионом России. Клуб завоевал третий трофей за сезон (ранее команда выиграла Суперкубок и Кубок России), за всю историю это удавалось только одной команде в России - красноярскому "Енисею-СТМ".

"Динамо" впервые вышло в финал чемпионата России, ранее команда ни разу не доходила до полуфинала. По итогам регулярного чемпионата столичный клуб занял 4-е место.

В матче за 3-е место встречались красноярские "Енисей-СТМ" и "Красный Яр". Победу со счетом 43:17 одержал "Енисей-СТМ".