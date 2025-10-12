Фигуристка Садкова рассказала о головокружении на турнире в Петербурге

Спортсменка заняла на соревнованиях третье место

Дарья Садкова © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова испытывала недомогание перед выступлением с произвольной программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала журналистам после проката.

Садкова заняла третье место на турнире с результатом 197,38 балла. Фигуристка ошиблась на четверном тулупе, а также упала с каскада из тройного риттбергера и двойного акселя.

"Когда приехала на каток, начала чувствовать себя не очень хорошо, голова немного кружилась, - рассказала Садкова. - Когда пошла на шестиминутную разминку, сказала тренеру, что как-то не могу прийти в себя. И в течение всей программы старалась максимально сконцентрироваться на себе, ловила себя на каждом прыжке. На двойном акселе не поймала, что и для меня, и для других было удивлением - никогда раньше не падала с этого каскада".