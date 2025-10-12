Автогонщик сгорел в результате аварии на этапе чемпионата Польши по ралли

В субботу двое автогонщиков были доставлены в больницу с травмами, в воскресенье третий участник этапа погиб после столкновения с деревом

ТАСС, 12 октября. Этап чемпионата Польши по авторалли в Нысе был остановлен после второго инцидента, произошедшего во время соревнований. Об этом сообщает телеканал TVP.

В воскресенье 40-летний гонщик Артур Сенковский погиб в результате столкновения с деревом. Отмечается, что после аварии автомобиль гонщика загорелся, а сам пилот погиб на месте. Его штурман был доставлен в больницу. Местная полиция сообщила, что на месте происшествия работают экстренные службы под наблюдением прокурора. Сотрудники полиции собирают доказательства и выясняют обстоятельства, приведшие к аварии.

"Предварительные результаты показывают, что раллийный автомобиль BMW врезался в дерево, а затем загорелся. Несмотря на оказанную очевидцами неотложную помощь, один из участников заезда скончался на месте", - говорится в заявлении полиции.

Ранее в субботу на этом же этапе автомобиль, в котором находились Тимотеуш Абрамовский и Якуб Гербер, врезался в группу фотографов на обочине. Оба члена экипажа были доставлены в больницу.