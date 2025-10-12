Реклама на ТАСС
"Авангард" прервал пятиматчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ

Омская команда одержала победу со счетом 5:1
13:43

ТАСС, 12 октября. Омский "Авангард" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Авангарда" отметились Александр Волков (18-я минута), Джованни Фьоре (34), Максим Лажуа (40, 44) и Василий Пономарев (52). У проигравших отличился Роман Канцеров (34).

"Металлург" прервал свою серию из пяти побед. Магнитогорский клуб располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. "Авангард" впервые победил после двух поражений подряд от екатеринбургского "Автомобилиста" (1:4, 0:3), команда набрала 20 очков в 14 играх и занимает 3-е место на Востоке.

В следующем матче "Металлург" 16 октября примет уфимский "Салават Юлаев", "Авангард" 14 октября сыграет в гостях против челябинского "Трактора".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"14711110345-2920
2"Торпедо"16630010645-4319
3"Шанхай Дрэгонс"13620110338-3318
4"Спартак"14601120442-4217
5"Динамо" М13314100439-3817
6"Динамо" Мн13511110435-3016
7"Северсталь"13700000636-3014
8ЦСКА13600200538-3814
9СКА13410030537-3813
10"Лада"14400110829-5310
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"15911110257-3724
2"Автомобилист"15811010448-3421
3"Авангард"14811000450-3320
4"Трактор"15520220443-4618
5"Ак Барс"13700100535-3915
6"Нефтехимик"15610100737-4415
7"Барыс"15311120736-4413
8"Амур"13500200626-3112
9"Адмирал"11311200426-2912
10"Сибирь"13105000727-3512
11"Салават Юлаев"12210110726-378

  

