"Авангард" прервал пятиматчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ

Омская команда одержала победу со счетом 5:1

Защитник "Авангарда" Дамир Шарипзянов, нападающие Иван Игумнов и Николай Прохоркин © Валерия Калугина/ ТАСС

ТАСС, 12 октября. Омский "Авангард" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе "Авангарда" отметились Александр Волков (18-я минута), Джованни Фьоре (34), Максим Лажуа (40, 44) и Василий Пономарев (52). У проигравших отличился Роман Канцеров (34).

"Металлург" прервал свою серию из пяти побед. Магнитогорский клуб располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. "Авангард" впервые победил после двух поражений подряд от екатеринбургского "Автомобилиста" (1:4, 0:3), команда набрала 20 очков в 14 играх и занимает 3-е место на Востоке.

В следующем матче "Металлург" 16 октября примет уфимский "Салават Юлаев", "Авангард" 14 октября сыграет в гостях против челябинского "Трактора".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 14 7 1 1 1 1 0 3 45-29 20 2 "Торпедо" 16 6 3 0 0 1 0 6 45-43 19 3 "Шанхай Дрэгонс" 13 6 2 0 1 1 0 3 38-33 18 4 "Спартак" 14 6 0 1 1 2 0 4 42-42 17 5 "Динамо" М 13 3 1 4 1 0 0 4 39-38 17 6 "Динамо" Мн 13 5 1 1 1 1 0 4 35-30 16 7 "Северсталь" 13 7 0 0 0 0 0 6 36-30 14 8 ЦСКА 13 6 0 0 2 0 0 5 38-38 14 9 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 10 "Лада" 14 4 0 0 1 1 0 8 29-53 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9