"Авангард" прервал пятиматчевую победную серию "Металлурга" в КХЛ
ТАСС, 12 октября. Омский "Авангард" одержал победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
Заброшенными шайбами в составе "Авангарда" отметились Александр Волков (18-я минута), Джованни Фьоре (34), Максим Лажуа (40, 44) и Василий Пономарев (52). У проигравших отличился Роман Канцеров (34).
"Металлург" прервал свою серию из пяти побед. Магнитогорский клуб располагается на 1-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. "Авангард" впервые победил после двух поражений подряд от екатеринбургского "Автомобилиста" (1:4, 0:3), команда набрала 20 очков в 14 играх и занимает 3-е место на Востоке.
В следующем матче "Металлург" 16 октября примет уфимский "Салават Юлаев", "Авангард" 14 октября сыграет в гостях против челябинского "Трактора".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|14
|7
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|45-29
|20
|2
|"Торпедо"
|16
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|6
|45-43
|19
|3
|"Шанхай Дрэгонс"
|13
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|38-33
|18
|4
|"Спартак"
|14
|6
|0
|1
|1
|2
|0
|4
|42-42
|17
|5
|"Динамо" М
|13
|3
|1
|4
|1
|0
|0
|4
|39-38
|17
|6
|"Динамо" Мн
|13
|5
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|35-30
|16
|7
|"Северсталь"
|13
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|36-30
|14
|8
|ЦСКА
|13
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|5
|38-38
|14
|9
|СКА
|13
|4
|1
|0
|0
|3
|0
|5
|37-38
|13
|10
|"Лада"
|14
|4
|0
|0
|1
|1
|0
|8
|29-53
|10
|11
|"Сочи"
|13
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|8
|28-40
|9
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|15
|9
|1
|1
|1
|1
|0
|2
|57-37
|24
|2
|"Автомобилист"
|15
|8
|1
|1
|0
|1
|0
|4
|48-34
|21
|3
|"Авангард"
|14
|8
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|50-33
|20
|4
|"Трактор"
|15
|5
|2
|0
|2
|2
|0
|4
|43-46
|18
|5
|"Ак Барс"
|13
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|5
|35-39
|15
|6
|"Нефтехимик"
|15
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|7
|37-44
|15
|7
|"Барыс"
|15
|3
|1
|1
|1
|2
|0
|7
|36-44
|13
|8
|"Амур"
|13
|5
|0
|0
|2
|0
|0
|6
|26-31
|12
|9
|"Адмирал"
|11
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|26-29
|12
|10
|"Сибирь"
|13
|1
|0
|5
|0
|0
|0
|7
|27-35
|12
|11
|"Салават Юлаев"
|12
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|7
|26-37
|8