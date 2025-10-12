Фигурист Ветлугин опечален своим катанием на мемориале Панина-Коломенкина

Спортсмен в начале произвольной программы исполнил четверной риттбергер, не справился с четверным тулупом, затем сделал четверной лутц

Редакция сайта ТАСС

Матвей Ветлугин © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Фигурист Матвей Ветлугин расстроен, что не смог чисто откатать свою произвольную программу "Боже, царя храни" на юбилейном мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Фигурист в начале проката исполнил четверной риттбергер, не справился с четверным тулупом, затем сделал четверной лутц. Изначально фигурист планировал исполнять в произвольной программе четыре четверных прыжка.

"Эмоции печальные. Моя ошибка не позволила вкрутиться в дальнейший прыжок. Пожалуй, сегодня мне себя похвалить не за что, очень много ошибок. Радостно было ехать в первый раз программу при зрителях. Но хотелось бы, чтобы они по большей части [хлопали] не в качестве поддержки [после неудачи], а по факту [успешного] исполнения", - рассказал фигурист.