"Ак Барс" одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Казанцы выиграли в гостях у московского ЦСКА
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Митчелл Миллер (8-я минута), Кирилл Семенов (18) и Александр Барабанов (40). У ЦСКА отличились Джереми Рой (3) и Дмитрий Бучельников (15).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, ранее команда проиграла московскому "Динамо" (3:4 после буллитов). Московский клуб занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 14 матчах. "Ак Барс" одержал четвертую победу подряд, в последний раз команда уступила в КХЛ в 29 сентября екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4). Клуб набрал 17 очков в 14 играх и занимает 5-е место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 15 октября в гостях сыграет против ярославского "Локомотива", "Ак Барс" днем ранее встретится на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"14711110345-2920
2"Торпедо"16630010645-4319
3"Шанхай Дрэгонс"13620110338-3318
4"Спартак"14601120442-4217
5"Динамо" М13314100439-3817
6"Динамо" Мн13511110435-3016
7"Северсталь"13700000636-3014
8ЦСКА14600200640-4114
9СКА13410030537-3813
10"Лада"14400110829-5310
11"Сочи"13202010828-409
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"15911110257-3724
2"Автомобилист"15811010448-3421
3"Авангард"14811000450-3320
4"Трактор"15520220443-4618
5"Ак Барс"14800100538-4116
6"Нефтехимик"15610100737-4415
7"Барыс"15311120736-4413
8"Амур"13500200626-3112
9"Адмирал"11311200426-2912
10"Сибирь"13105000727-3512
11"Салават Юлаев"12210110726-378

  

