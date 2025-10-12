"Ак Барс" одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Казанцы выиграли в гостях у московского ЦСКА

Вратарь Тимур Билялов ("Ак Барс") и Денис Зернов (ЦСКА) © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Митчелл Миллер (8-я минута), Кирилл Семенов (18) и Александр Барабанов (40). У ЦСКА отличились Джереми Рой (3) и Дмитрий Бучельников (15).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, ранее команда проиграла московскому "Динамо" (3:4 после буллитов). Московский клуб занимает 8-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 14 матчах. "Ак Барс" одержал четвертую победу подряд, в последний раз команда уступила в КХЛ в 29 сентября екатеринбургскому "Автомобилисту" (1:4). Клуб набрал 17 очков в 14 играх и занимает 5-е место на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 15 октября в гостях сыграет против ярославского "Локомотива", "Ак Барс" днем ранее встретится на выезде с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 14 7 1 1 1 1 0 3 45-29 20 2 "Торпедо" 16 6 3 0 0 1 0 6 45-43 19 3 "Шанхай Дрэгонс" 13 6 2 0 1 1 0 3 38-33 18 4 "Спартак" 14 6 0 1 1 2 0 4 42-42 17 5 "Динамо" М 13 3 1 4 1 0 0 4 39-38 17 6 "Динамо" Мн 13 5 1 1 1 1 0 4 35-30 16 7 "Северсталь" 13 7 0 0 0 0 0 6 36-30 14 8 ЦСКА 14 6 0 0 2 0 0 6 40-41 14 9 СКА 13 4 1 0 0 3 0 5 37-38 13 10 "Лада" 14 4 0 0 1 1 0 8 29-53 10 11 "Сочи" 13 2 0 2 0 1 0 8 28-40 9