ЦСКА обыграл "Зенит" и одержал вторую победу в Единой лиге ВТБ

Встреча завершилась со счетом 85:84 в пользу армейцев

Редакция сайта ТАСС

Центровой "Зенита" Андрей Мартюк и разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА со счетом 85:84 обыграли петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У ЦСКА самым результативным игроком с 17 очками стал Мело Тримбл. В составе "Зенита" 21 очко набрал Александр Щербенев.

ЦСКА одержал вторую победу в сезоне, ранее команда обыграла "Самару" (82:63) и уступила пермской "Парме" (80:83). У "Зенита" после трех игр одна победа и два поражения. Ранее команда победила саратовский "Автодор" (90:67) и проиграла казанскому УНИКСу (77:104).

В следующем матче "Зенит" сыграет в гостях против "Самары", ЦСКА примет "Пари Нижний Новгород". Встречи пройдут 15 октября.