Шахматист Нестеров считает, что сумел сохранить энергию на чемпионат России

17:25
© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Арсений Нестеров сумел сохранить энергию на Суперфинал чемпионата России по шахматам. Такое мнение он высказал журналистам.

Нестеров стал чемпионом России, набрав 6,5 очка в 11 партиях. В последнем туре он черными фигурами сыграл вничью с Сергеем Лобановым.

"Это самая тяжелая партия турнира, я попал в тяжелую позицию. Где-то казалось, что она просто проигранная, где-то я на панике делал ходы. До сегодняшнего дня все складывалось идеально, я не имел плохих позиций, все было хорошо, но сегодня неудачно сложилось", - сказал Нестеров.

"Конечно, я смотрел расклады перед последним туром. Четко понимал, что ничья, скорее всего, гарантирует тройку. До этого два раза играл Суперфинал, и в этот раз я просто играл лучше. В Чебоксарах (в 2022 году - прим. ТАСС) играл как курица лапой и занял последнее место, в Барнауле (в 2024 году - прим. ТАСС) играл неплохо, но после партии против Андрея Есипенко выбыл из борьбы. В этот раз смог сохранить энергию", - добавил шахматист.

В соревнованиях принимали участие 12 шахматистов. Призовой фонд мужского турнира составил 7 млн рублей. Нестеров получит 1,1 млн рублей. 