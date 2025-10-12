Сборная Белоруссии потеряла шансы на выход на чемпионат мира по футболу

Команда за четыре матча не набрала ни одного очка

Редакция сайта ТАСС

© Ian MacNicol/ Getty Images

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Сборная Шотландии по футболу обыграла команду Белоруссии со счетом 2:1 в домашнем матче группы C отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Че Адамс (15-я минута) и Скотт Мактоминей (84). У проигравших отличился Глеб Кучко (90+6).

Сборная Белоруссии осталась на четвертой строчке в турнирной таблице группы C, не набрав ни одного очка в четырех играх, команда лишилась шансов на выход на чемпионат мира. Сборная Шотландии вышла на первое место, набрав 10 очков в четырех матчах. Второй с 7 очками идет команда Дании, третьей - сборная Греции (3 очка), они провели по три встречи.

В следующем туре сборная Белоруссии 15 ноября в гостях сыграет против команды Дании, шотландцы в тот же день на выезде встретятся с греками.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.