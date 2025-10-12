Сборная Фарерских островов обыграла чехов в отборочном матче ЧМ-2026

Фарерцы одержали третью победу подряд и занимают третье место в таблице

Редакция сайта ТАСС

Игроки сборной Фарерских островов © Christian Hofer/ Getty Images

ТАСС, 12 октября. Сборная Фарерских островов по футболу обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в домашнем матче группы L отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

У победителей забитыми мячами отметились Ханус Серенсен (67-я минута) и Мартин Агнарссон (81). У сборной Чехии отличился Адам Карабец (78).

Сборная Фарерских островов одержала третью победу подряд в турнире и осталась на третьей строчке в турнирной таблице группы L, набрав 12 очков в семи играх, сборная Чехии находится на втором месте с 13 очками в семи играх. Лидируют хорваты, у которых 13 очков после пяти встреч. В следующем матче сборная Фарерских островов 14 ноября в гостях сыграет против команды Хорватии, футболисты Чехии 17 ноября дома встретятся со сборной Гибралтара.

На чемпионат мира выйдет по одной лучшей команде из каждой группы. Сборные, занявшие вторые места, получат право сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.