Выигравший "Мастерс" в Шанхае Вашро поднялся на 164 позиции в рейтинге ATP

Теперь монегаск занимает 40-е место в мировом рейтинге

Валантен Вашро © Lintao Zhang/ Getty Images

ТАСС, 13 октября. Представитель Монако Валантен Вашро поднялся на 164 позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На текущей неделе Вашро завоевал первый титул ATP, выиграв "Мастерс" в Шанхае. На момент начала соревнования монегаск был 204-й ракеткой мира, что позволило ему стать самым низкорейтинговым победителем "Мастерса". Теперь Вашро занимает 40-е место в мировом рейтинге, имея на счету 1 283 очка. До этого он ни разу не входил в сотню лучших теннисистов планеты.

В финале "Мастерса" Вашро обыграл Артура Риндеркнеша, который приходится ему двоюродным братом. Француз впервые в карьере дошел до финала на таком турнире. По итогам соревнования в Китае теннисист впервые вошел в топ-30 мирового рейтинга, расположившись на 28-й позиции (1 602).